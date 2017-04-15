Пляж Штромки в Таллинне обновят за 420 000 евро

Таллинн объявил тендер на обновление берега Штромки и прибрежного парка.

Тендер стоимостью 420 000 евро предусматривает реконструкцию паркового и пляжного инвентаря и дорожек.

Металлические скамейки будут покрыты деревянной облицовкой. В прибрежном парке Штромки и парке Копли снова появятся парковые сторожа.

В Мериметса и парковой зоне планируется обновить всевозможные указатели и информационные щиты, реконструировать по всей протяженности берега парковые дорожки, сделав их пригодными для езды на велосипедах и роликовых коньках, а также установить на пляже кабинки на бетонном основании.

Работы в парке должны быть выполнены за месяц — с 22 мая по 21 июня.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, деньги на ремонт пляжа появились за счет сокращения средств на праздничные мероприятия.