ФОТО: в ласнамяэском храме освятили пасхальные яства

Накануне праздника Воскресения Христова в ласнамяэском храме в честь иконы Божьей матери "Скоропослушница" в субботу освятили пасхальные куличи и крашеные яйца.

Пасхальные яства традиционно освящаются христианами всего мира в Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова. Пасхальные богослужения в храмах начнутся в субботу ближе к полуночи.

В 22:30 в ласнамяэской церкви начнется Пасхальная полунощница, после которой в полночь пройдет Крестный ход, Пасхальная утреня и литургия.

В таллиннской Никольской церкви (Вене, 24) освящение пасхальных яств начнется в 20:00. В 23:00 пройдет Пасхальная полунощница. Пасхальный крестный ход начнется в 23:45.

В храме Иоанна Предтечи в Нымме освящение пасхальной снеди прошло с 15:00 до 19:00. В 22:00 пройдут чтения Деяний святых апостолов, в 23:30 начнется Пасхальная полунощница, в 00:00 – Пасхальная утреня и Божественная литургия.

В крупнейшем в Таллинне православном соборе Александра Невского в 23:30 пройдет Полунощница, в 00:00 – Крестный ход, Пасхальная утреня, Часы Пасхи, литургия.