МВД Чехии: страна больше не будет принимать беженцев даже под угрозой санкций

Чехия не намерена принимать беженцев по согласованным квотам Евросоюза, даже если ей будут грозить экономические санкции ЕС.

Об этом заявил пражской газете "Право" министр внутренних дел страны Милан Хованец, сообщило в субботу агентство ТАСС.

"Мы приняли 12 беженцев из примерно 1600 (по распределительным квотам ЕС), - отметил он. - Проходящие проверки (на предмет соответствия требованиям национальной безопасности - прим. ред.) оставшихся показывают, что никого из них уже нельзя принимать".

По его оценке, ЕС может осенью начать "процесс введения санкций" в отношении Чехии из-за отказа принимать беженцев.

Хованец считает, что даже под угрозой санкций республика не должна соглашаться на прием беженцев. "Нельзя пускать сюда людей без (проведения соответствующего - прим. ред.) контроля", - сказал он, подчеркнув, что будет отстаивать эту позицию в правительстве республики.

В 2015 году Еврокомиссия предложила ввести для всех 28 стран Евросоюза квоты на прием беженцев из числа тех, которые нелегально прибыли в Италию и Грецию. Однако на данный момент удалось распределить только несколько тысяч мигрантов из 160 тыс., так как многие страны фактически отказались выполнять европейскую программу.

Против введения системы обязательных квот выступают Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.