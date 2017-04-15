"АК": переменчивая погода осложнила ситуацию на дорогах

Только на этой неделе произошло несколько ДТП, в которых погибли два человека. Полиция и Департамент шоссейных дорог просят быть за рулем крайне внимательными, а в случае непогоды лучше и вовсе отказаться от езды на автомобиле, сообщила в субботу, 15 апреля, "Актуальная камера".

Отрезок участка шоссе в Ляэне-Вирумаа, на котором произошло одно из ДТП со смертельным исходом, был покрыт льдом, что по первоначальным данным могло стать причиной трагедии. К тому же на одной из машин были летние шины.

Для полиции такие скачки погоды означают больше работы. "Вчера в Ида-Вирумаа полиция серьезно взвешивала вариант временного закрытия основного шоссе, так как там были очень тяжелые и опасные дорожные условия. Конечно, погода дает полиции больше дополнительной работы, и вчера тоже все полицейские патрули занимались тем, что контролировали движение на дорогах", - сказал ведущий специалист по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

"Подтаявший снег в сочетании с минусовой температурой ночью и рано утром означает, что в некоторых местах может быть гололед, а где-то и снег высотой в 20 сантиметров. Многие используют летнюю резину, что делает движение на дорогах тяжелее и менее безопасным", - добавила она.

По словам заместителя гендиректора Департамента шоссейных дорог по техническому обслуживанию Тармо Мыттуса, службы, обслуживающие эстонские дороги, готовы к работе независимо от времени года и погодных условий. "У нас круглогодичный договор с фирмой по обслуживанию дорог, поэтому совершенно неважно, какой сейчас месяц. Даже на Иванову ночь она должна быть готова идти и убирать снег, если нужно будет", - сказал Мыттус.

Полиция и Департамент шоссейных дорог до улучшения погодных условий рекомендуют по мере возможности пользоваться общественным транспортом.