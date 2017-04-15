На Певческом поле в Таллинне открылась ярмарка ремесленных изделий ({{commentsTotal}})
Любители изделий ручной работы могут приобрести любые товары на свой вкус — от сладостей до зимней одежды — на Таллинской ярмарке ремесленных изделий, которая проходит на Певческом поле с 14 по 16 апреля.
На ярмарке наблюдается большой наплыв посетителей, сообщила в субботу "Актуальная камера".
Выбор товаров впечатляющий: всевозможные аксессуары, необычная одежда от блузок до теплых пальто, еда, в особенности, сладости, причудливая домашняя утварь и уникальные дизайнерские вещицы.
Последний день работы ярмарки — воскресенье.
Подробнее см. в видеосюжете "АК".
Редактор: Андрей Крашевский