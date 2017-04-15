Актуальная камера 15.04.2017 (20:00)

Вице-председатель EKRE избирается с помощью монетки, Мартин Хельме грозит снести Горхолл, в IRL всё сложно, некий Тийт навечно застрял в центристских списках, а Игорь Грязин предпочитает ежегоднику КаПо эротический журнал - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
По словам члена правления Союза врачей Натальи Ефимовой, забастовка медиков может продлиться несколько месяцев, поскольку проблема не в конкретной недостающей сумме, а в системе финансирования Больничной кассы. Медики будут добиваться изменения самой системы, сказала Ефимова в интервью "Актуальной камере".
Любители изделий ручной работы могут приобрести любые товары на свой вкус — от сладостей до зимней одежды — на Таллинской ярмарке ремесленных изделий, которая проходит на Певческом поле с 14 по 16 апреля.