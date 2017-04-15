Чемпионами Эстонии по фехтованию стали Стен Прийнитс и Нелли Паю

В Таллиннском спортхолле в субботу были разыграны медали чемпионата Эстонии по фехтованию. Чемпионские кубки и золотые медали домой увозят воспитанники хаапсалуского клуба Стен Прийнитс и Нелли Паю.

Чемпионат Эстонии получился представительным, хотя недосчитался двух чемпионов мира — Николай Новоселов и Юлия Беляева по разным причинам соревнования пропустили. Но вместе с остальными ведущими эстонскими шпажистами борьбу за награды вели представители Финляндии, Латвии и Литвы. Однако гостям не удалось попасть в четверку сильнейших. Здесь все оказалось предсказуемо как у мужчин, так и у женщин, сообщила "Актуальная камера".

"Все, кто попали в призеры — они кандидаты в сборную команду. С одной стороны, достаточно приятно, что люди, которые претендуют на место в сборной, показали свою силу, а с другой стороны, к сожалению, молодежь не сумела себя проявить", - сказал главный тренер мужской сборной Эстонии по фехтованию Игорь Чикинев.

В мужском турнире самым интересным получился полуфинал, в котором Юри Сальм выигрывал 7:1, а потом и 9:5, но увлекся атакой и в итоге проиграл молодому, но более хладнокровному Пеэтеру Турнау — 14:15. А вот в финале Турнау не смог повторить подвиг и уступил Стену Прийнитсу — 11:15. Для Прийнитса этот чемпионский титул стал третьим подряд.

"Все показали свою силу. Логично, что Стен Прийнитс выиграл, он прогрессирует. Логично, что Турнау, сейчас у него со здоровьем более-менее налаживается. Сейчас были на сборах в России неделю назад, фехтовали, сильный спарринг был, поэтому он показал себя хорошо", - сказал Чикинев.

У женщин четверку призеров составили все кандидаты в сборную. Эрика Кирпу в полуфинале смогла выиграть у Ирины Эмбрих, а Нелли Паю остановила Кристийну Кууск. Финал сложился драматично. За 15 секунд Кирпу выигрывала два укола у Паю, и, казалось, одержит победу, но фехтовальщица из Хаапсалу смогла уйти от поражения и перевести бой в дополнительное время. В итоге все решил один единственный укол, который нанесла Паю — 13:12.

"Я не знаю, где я взяла дополнительные силы, но я очень хотела. И когда нанесла один укол, затем второй, то адреналин зашкаливал и все пошло хорошо", - сказала новая чемпионка Эстонии.

Кирпу признала, что в финале она слишком быстро расслабилась. "Психологически в финале я расслабилась очень быстро, думала, что все, уже выиграла, а нет, у нас все решают последние секунды", - сказала опытная фехтовальщица.

Итоги этого чемпионата не сильно повлияют на формирование женской сборной. Вся четверка сильнейших в начале мая выступит на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро.