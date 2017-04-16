Христианский мир отметил Пасху, праздник Воскресения Христова

В нынешнем году даты праздника по Григорианскому и Юлианскому календарю совпадают, поэтому христиане всех конфессий отмечали Пасху одновременно.

Папа римский Франциск в ходе пасхальной проповеди в Соборе Святого Петра призвал католиков быть добрыми к обездоленным, мигрантам, и другим незащищенным или слабым людям, передает служба новостей "Радио 4".

В Москве в ночь на воскресенье прошли пасхальные богослужения. Служба в Московском Храме Христа Спасителя в прямом эфире транслировалась по центральным российским телеканалам. В службе, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, приняли участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Пасхальный крестный ход в полночь состоялся и в Александро-Невском соборе в Таллинне. Со светлым праздником Воскресения Христова верующих поздравил митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Корнилий.

Около часа ночи в воскресенье из Иерусалима в Таллинн прибыл Благодатный огонь. Вот уже в 11-й раз огонь привез председатель правления НКО "Русский дом" Евгений Томберг. Благодатный огонь был сразу же доставлен в Александро-Невский собор для пасхального богослужения. Напомним, что Благодатный огонь сошел в субботу днем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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