rus.err.ee

Христианский мир сегодня отмечает Пасху, праздник Воскресения Христова ({{commentsTotal}})

Пасхальный крестный ход в полночь состоялся и в Александро-Невском соборе в Таллинне.
Фотогалерея
49 фотографий
Фото: Пасхальный крестный ход в полночь состоялся и в Александро-Невском соборе в Таллинне. Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Эстония
Эстония

В нынешнем году даты праздника по Григорианскому и Юлианскому календарю совпадают, поэтому христиане всех конфессий отмечают Пасху одновременно.

Папа римский Франциск в ходе пасхальной проповеди в Соборе Святого Петра призвал католиков быть добрыми к обездоленным, мигрантам, и другим незащищенным или слабым людям, передает служба новостей "Радио 4".

В Москве в ночь на воскресенье прошли пасхальные богослужения. Служба в Московском Храме Христа Спасителя в прямом эфире транслировалась по центральным российским телеканалам. В службе, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, приняли участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Пасхальный крестный ход в полночь состоялся и в Александро-Невском соборе в Таллинне. Со светлым праздником Воскресения Христова верующих поздравил митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Корнилий.

Около часа ночи в воскресенье из Иерусалима в Таллинн прибыл Благодатный огонь. Вот уже в 11-й раз огонь привез председатель правления НКО "Русский дом" Евгений Томберг. Благодатный огонь был сразу же доставлен в Александро-Невский собор для пасхального богослужения. Напомним, что Благодатный огонь сошел в субботу днем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Христиане во всем мире отмечают праздник ПасхиХристиане во всем мире отмечают праздник Пасхи
Христианский мир сегодня отмечает Пасху, праздник Воскресения Христова
Освящение куличей и крашеных яиц в ласнамяэской церкви.Освящение куличей и крашеных яиц в ласнамяэской церкви.
ФОТО: в ласнамяэском храме освятили пасхальные яства
Гала-представление в Тондираба.Гала-представление в Тондираба.
Столетие эстонского фигурного катания отметили гала-представлением в Тондираба
Обновлено: 21:28 
Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
Врач: участие в судебном процессе смертельно опасно для Сависаара
Бабочка-вампир Сalyptra thalictri прижилась в Эстонии.Бабочка-вампир Сalyptra thalictri прижилась в Эстонии.
В Эстонии поселилась бабочка-вампир
"Политрулет" (9 - 15 апреля)."Политрулет" (9 - 15 апреля).
"Политрулет": грозные Хельме, запутавшиеся IRLовцы, журнальный рейтинг Грязина и зависший Тийт

Вице-председатель EKRE избирается с помощью монетки, Мартин Хельме грозит снести Горхолл, в IRL всё сложно, некий Тийт навечно застрял в центристских списках, а Игорь Грязин предпочитает ежегоднику КаПо эротический журнал - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

В поединке за звание чемпиона сразились Нелли Паю и Эрика Кирпу.В поединке за звание чемпиона сразились Нелли Паю и Эрика Кирпу.
Чемпионами Эстонии по фехтованию стали Стен Прийнитс и Нелли Паю
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Москве могут впервые показать на выставке президентскую цепь Константина Пятса
Ханнес Вырно.Ханнес Вырно.
Известный телеведущий Ханнес Вырно возглавит избирательный список EKRE в Виймси
Мнение / Интервью
Член Союза врачей Наталья Ефимова.Член Союза врачей Наталья Ефимова.
Представитель Союза врачей: забастовка может растянуться на месяцы

По словам члена правления Союза врачей Натальи Ефимовой, забастовка медиков может продлиться несколько месяцев, поскольку проблема не в конкретной недостающей сумме, а в системе финансирования Больничной кассы. Медики будут добиваться изменения самой системы, сказала Ефимова в интервью "Актуальной камере".

Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Миксер: мнение Яны Тоом никак не влияет на политику правительства по отношению к России
Арнольд Синисалу.Арнольд Синисалу.
Синисалу: развитию соцмедиа сопутствует натиск глупости
Нейвельт: бюрократия в Эстонии разрастается как сорняк
EV100
Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.Эстония, 1919 год. Карта из книги: Mémoire sur l'indépendance de l'Esthonie présenté a la Conférence de la Paix par la délégation Esthonienne. Издание: апрель, 1919 год.
Радио 4 и ETV+ подготовили спецпрограмму в честь столетия Эстонской Республики
100 лет со дня объединения территорий Эстонской и Лифляндской губерний100 лет со дня объединения территорий Эстонской и Лифляндской губерний
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
Выставка "Eesti autonoomia 100".Выставка "Eesti autonoomia 100".
В библиотеке ТУ открылась выставка, посвященная 100-летию автономии Эстонии
ИДА-ВИРУМАА
ФОТО: в Нарве прошло ночное богослужение
В Нарве состоялась передача России останков погибших в 1944 году военных летчиков
Обновлено: 14.04
Дорожные условия в Ида-Вирумаа сложные.Дорожные условия в Ида-Вирумаа сложные.
Полиция: дорожные условия в Ида-Вирумаа очень тяжелые, воздержитесь от поездок
Светильник. Иллюстративное фотоСветильник. Иллюстративное фото
В Кивиыли весной откроется завод по производству LED светильников
Победитель архитектурного конкурса - эскиз Победитель архитектурного конкурса - эскиз
Архитекторы выбрали новый вид Старой Нарвы
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Манила, Филиппины. Тысячи людей добровольно позволяют распять себя на крестах, в память о страданиях Иисуса. С каждым годом ритуал привлекает всё больше туристов.Манила, Филиппины. Тысячи людей добровольно позволяют распять себя на крестах, в память о страданиях Иисуса. С каждым годом ритуал привлекает всё больше туристов.
В Страстную пятницу в некоторых странах фанатики совершают добровольное распятие
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"Инсайт": в Кохтла-Ярве процветают самогонщики, полиция об этом знает
Тотальный диктант"Тотальный диктант"
Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты
ЗА РУБЕЖОМ
На конференции в Таллинне "Открытая Россия" сменила председателя
Беженцы в Австрии.Беженцы в Австрии.
МВД Чехии: страна больше не будет принимать беженцев даже под угрозой санкций
Задержанные в Рашидине автобусы с беженцами.
В пригороде Алеппо взорвали автобусы с эвакуированными беженцами-шиитами, более 40 погибших
Марин Ле Пен.
Ле Пен раскритиковала Трампа за отступление от предвыборных обещаний
На параде были продемонстрированы баллистические ракеты.
"День солнца" в КНДР начался с масштабного военного парада, ожидаются новые ракетные испытания
Малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35А.
США перебросят в Европу новейшие самолеты-невидимки F-35
ЭСТОНИЯ
Нож регулярно становится орудием преступления.Нож регулярно становится орудием преступления.
Виновный в убийстве в Тапа проведет в тюрьме восемь лет

На этой неделе вступил в законную силу приговор Тартуского окружного суда по делу об убийстве в Тапа в августе 2015 года.

Ярмарка рукоделия в Таллинне.Ярмарка рукоделия в Таллинне.
На Певческом поле в Таллинне открылась ярмарка ремесленных изделий
Гололед доставил хлопот.Гололед доставил хлопот.
"АК": переменчивая погода осложнила ситуацию на дорогах
На Пыхья-Таллинн, где находится Штромка, приходится 45 процентов городского морского побережья.На Пыхья-Таллинн, где находится Штромка, приходится 45 процентов городского морского побережья.
Пляж Штромки в Таллинне обновят за 420 000 евро
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Вырубку лесов приостановят на период гнездования птиц
Пасхальное богослужение и крестный ход в Нарве.Пасхальное богослужение и крестный ход в Нарве.
Христиане готовятся встретить светлый праздник Пасхи
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Уснувший за рулем водитель попал в ДТП
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Республика Беларусь погасила долг за газ перед Россией
У Elron проблемы с колесами.У Elron проблемы с колесами.
На поездах Elron нужно срочно заменить сотни колесных пар
13.04
Пока Эстония оценивает перспективы, молочная продукция Латвии и Литвы уже вышла на рынок ОАЭ
13.04
ВОЗ: один лишь налог на сахар мало повлияет на здоровое питание
12.04
Ученые и защитники природы критикуют планы по возведению на реке Эмайыги целлюлозного завода
12.04
Минфин прогнозирует в этом году рост экономики на 2,4%, в следующем - на 3,1% Обновлено
12.04
Прокуратура выяснит причины неплатежеспособности Cherry.ee в рамках уголовного дела
СПОРТ
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира.Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира.
Роналду назвал вымыслом обвинения в изнасиловании
FC Flora - Tallinna LevadiaFC Flora - Tallinna Levadia
"Левадия" вышла в единоличные лидеры, на втором месте "Флора"
Иллюстративное фото.
Определены пары полуфиналистов Кубка Эстонии по футболу, игры пройдут 9 и 10 мая
Фигурное катание.
Эстония поборется за право принять юниорский ЧМ по фигурному катанию в 2020 году
Первый матч между
После атаки на клубный автобус "Боруссия" проиграла "Монако"
Герман Дуран
Эстонский дзюдоист Герман Дуран завоевал серебро на молодежном Кубке Европы
Матчи между Матчи между
"Инфонет" и "Нарва Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка Эстонии
Обновлено: 12.04
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
К взрывам у автобуса с дортмундской "Боруссией" могут быть причастны исламисты
Обновлено: 12.04
КУЛЬТУРА
Шоу состоится 20 декабря в Saku Suurhall.Шоу состоится 20 декабря в Saku Suurhall.
Ледовое шоу "Маша и Медведь" пройдет в Таллинне 20 декабря
Мировая премьера Мировая премьера
Выпущен первый трейлер нового фильма из саги "Звездные войны"
В Тарту открылась выставка В Тарту открылась выставка
В Тарту открылась выставка "От Айвазовского до Кабакова"
Анна Сапроненко, Валерия Михайлова и Владислава Снурникова.Анна Сапроненко, Валерия Михайлова и Владислава Снурникова.
Проект The Raspberry Fish – это интервью-портреты с интересными жителями Эстонии
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Купивший лотерейный билет в супермаркете финн выиграл 87 млн евро
Свалка в Ласнамяэ.Свалка в Ласнамяэ.
Молодые активисты Ласнамяэ созывают добровольцев на уборку свалки на улице Бетоони
Тропа здоровья в Центре профобразования Пярнумаа.Тропа здоровья в Центре профобразования Пярнумаа.
В центре профтехобразования Пярнумаа открылась тропа здоровья
Нескучный weekend на rus.err.ee.Нескучный weekend на rus.err.ee.
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.Марианне Микко активно борется за гендерное равноправие.
Марианне Микко предложила чередовать в избирательных списках мужчин и женщин
Обновлено: 12.04
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Смотрите на ETV+
Последние новости
10:59
На конференции в Таллинне "Открытая Россия" сменила председателя
10:46
Виновный в убийстве в Тапа проведет в тюрьме восемь лет
10:35
ФОТО: в Нарве прошло ночное богослужение
10:14
Христианский мир сегодня отмечает Пасху, праздник Воскресения Христова
15.04
Столетие эстонского фигурного катания отметили гала-представлением в Тондираба Обновлено
15.04
В воскресенье возможен снег, -1.. +4
15.04
Чемпионами Эстонии по фехтованию стали Стен Прийнитс и Нелли Паю
15.04
Актуальная камера 15.04.2017 (20:00)
15.04
На Певческом поле в Таллинне открылась ярмарка ремесленных изделий
15.04
"АК": переменчивая погода осложнила ситуацию на дорогах
15.04
МВД Чехии: страна больше не будет принимать беженцев даже под угрозой санкций
15.04
В Эстонии поселилась бабочка-вампир
15.04
ФОТО: в ласнамяэском храме освятили пасхальные яства
15.04
Пляж Штромки в Таллинне обновят за 420 000 евро
Радио 4
Полезно знать
Топ читаемости
13.04
Самые смешные и нелепые ошибки в "Тотальном диктанте": торгующая баранина, Забокалье и дуряты
15.04
В Эстонии поселилась бабочка-вампир
15.04
В Москве могут впервые показать на выставке президентскую цепь Константина Пятса
13.04
"Инсайт": в Кохтла-Ярве процветают самогонщики, полиция об этом знает
15.04
Столетие эстонского фигурного катания отметили гала-представлением в Тондираба Обновлено
15.04
Врач: участие в судебном процессе смертельно опасно для Сависаара
15.04
Россию могут отстранить от "Евровидения-2018" за отказ транслировать конкурс из Киева
15.04
"Политрулет": грозные Хельме, запутавшиеся IRLовцы, журнальный рейтинг Грязина и зависший Тийт
15.04
Купивший лотерейный билет в супермаркете финн выиграл 87 млн евро
15.04
Актуальная камера 15.04.2017 (20:00)
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 15.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В воскресенье возможен снег, -1.. +4
Эстония
В Ярвамаа при столкновении легковушки и грузовой фуры погибла женщина
Обновлено: 14.04
Врачи
Правительство не достигло договоренности по вопросу финасирования здравоохранения
Обновлено: 13.04
Переброска батальона НАТО в Эстонию завершилась.
Результаты опросов о размещении войск НАТО в Эстонии у бюро Тоом и Минобороны оказались разными
Последствия ДТП в Ляэне-Вирумаа
В лобовом столкновении в Ляэне-Вирумаа погиб человек
Обновлено: 13.04
Аптека на Ратушной площади
Аптеке на Ратушной площади исполняется 595 лет
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
В церкви Михкли прошло первое официальное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ЭР
За рубежом
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Эксперты.
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
Митинг у стен Кремля на Манежной площади.
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро