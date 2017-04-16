ФОТО: в Нарве прошло ночное богослужение ({{commentsTotal}})
В Воскресенском кафедральном соборе в Нарве прошло ночное богослужение.
Службу проводил епископ Нарвский и Причудский Лазарь.
Редактор: Сергей Михайлов
В Воскресенском кафедральном соборе в Нарве прошло ночное богослужение.
Службу проводил епископ Нарвский и Причудский Лазарь.
Редактор: Сергей Михайлов
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