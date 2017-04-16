На конференции в Таллинне "Открытая Россия" сменила председателя

Новым председателем движения "Открытая Россия" избран Александр Соловьев, который сменил на этом посту Михаила Ходорковского.

Выборы состоялись в рамках конференции "Открытой России", проходящей в Таллине, передает в воскресенье, 16 апреля, служба новостей "Радио 4".

Помимо председателя, был также избран Совет движения, куда вошли 11 человек, включая Владимира Кара-Мурзу-младшего и Марию Баронову. Кроме этого, участники конференции также согласовали формат и общие принципы всероссийской акции "Надоел", посвященной Владимиру Путину, а также проголосовали за предложенную Михаилом Ходорковским поддержку Алексея Навального на президентских выборах и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.

Александр Соловьев был координатором проекта "Открытое право". До прихода в "Открытую Россию" был помощником Дмитрия Гудкова, депутата Государственной думы VI созыва.

В субботу основатель и председатель "Открытой России" Михаил Ходорковский объявил об уходе со своего поста, который он занимал полгода. При этом он сообщил, что не отходит от дел организации.