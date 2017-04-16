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В Эстонии начинают праздновать столетний юбилей республики ({{commentsTotal}})

Большой народный поход открывает 3-х летний период празднования 100-летия Эстонской Республики.
Большой народный поход открывает 3-х летний период празднования 100-летия Эстонской Республики. Автор: ЭР100
Эстония
Эстония

В воскресенье, 16 апреля, с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начнётся трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики.

По словам руководителя юбилейной программы Маргуса Кастерпалу, сто лет назад земли Северной и Южной Эстонии разделяла граница губерний, которую сегодня участники большого похода символично сотрут с карты, передает служба новостей "Радио 4".

Таким образом, как отметил Кастерпалу, участники мероприятия отметят возникновение эстонской земли, что стало важной вехой на пути Эстонии к независимости.

За виртуальной картой можно будет следить на каналах ETV и ETV+, а также на домашней странице проекта "ЭР100" и в приложении "ЭР100".

Около 3000 человек отправятся сегодня по 19 маршрутам до пунктов назначения в Тыстамаа, Лелле, Кургья, Садала и Авинурме. Поход закончится в местных домах культуры трапезой и культурной программой.

В 19 часов в музее-усадьбе Карла Роберта Якобсона в Кургья будет зажжён огонь 12-го Молодёжного праздника песни и танца, который будет проходить предстоящим летом с 30 июня по 2 июля на Певческом поле и стадионе "Калев" в Таллинне.

Организаторы праздника призывают всех зажечь костры, факелы и свечи, чтобы таким образом присоединиться к началу празднования юбилея Эстонской Республики.

Редактор: Сергей Михайлов



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