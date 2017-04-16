Микко и Мадисон наблюдают за референдумом в Турции

В Турции в воскресенье, 16 апреля, стартовал референдум о поправках в Конституцию. По всей стране открыты 145 тысяч участков для голосования. В роли наблюдателей на референдуме работают представители Эстонии в ПАСЕ Марианне Микко и Яак Мадисон.

Правом голоса обладают почти 55 миллионов турецких граждан. Участникам референдума предлагается решить, проводить ли конституционные изменения, предусматривающие установление президентской формы правления вместо парламентской, передает служба новостей "Радио 4".

Полномочия лидера страны существенно расширятся, он станет одновременно главой государства и правительства, пост премьер-министра будет упразднен, и президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Наряду с этим будут добавлены механизмы парламентского контроля за деятельностью главы государства. Парламент и президент смогут исполнять свои полномочия в течение пяти лет, однако глава государства получит право занимать этот пост не более двух раз подряд. Количество парламентариев предлагается увеличить с 550 до 600, а возраст кандидатов уменьшить с 25 до 18 лет.

Если поправки будут одобрены, то очередные выборы президента и парламента пройдут одновременно 3 ноября 2019 года. Только после этого вступят в силу все поправки в Конституцию Турции.

Руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы Марианне Микко и член делегации Яак Мадисон приступили к наблюдательной миссии на референдуме. По оценке Микко, сторонников и противников изменения Основного закона в турецком обществе почти поровну.

Перед референдумом делегация ПАСЕ, состоящая из 20 человек, встретится с руководителем избирательной комиссии Турции, представителями прессы и недоходных объединений, а также с лидерами партий как из числа сторонников, так и противников изменения конституции.

Марианне Микко наблюдает за ходом голосования в Анкаре, а Яак Мадисон - в Анталье.