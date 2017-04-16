За последние сутки в Эстонии обошлось без серьезных ДТП

За минувшие сутки серьезных ДТП на дорогах Эстонии зарегистрировано не было.

Единственным пострадавшим участником дорожного движения стал упавший с велосипеда 42-летний мужчина. ДТП произошло в Тарту в субботу вечером, передает служба новостей "Радио 4".

Пострадавший отвел свое двухколесное транспортное средство домой и после этого вызвал скорую помощь, которая доставила его на медосмотр в клинику Тартуского университета.

Обстоятельства случившегося уточняются.