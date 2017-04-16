Демонстранты в США требуют опубликовать налоговые отчеты Трампа

Десятки тысяч людей приняли участи в уличных акциях США с требованием опубликовать налоговую отчетность президента Дональда Трампа. Акция под названием "Налоговый марш" прошла в 150 городах по всей стране.

Акции совпали по времени с крайним сроком подачи налоговых деклараций - во всех штатах США он истекает 15 апреля, передает Би-би-си.

Акции начались с твита, который написал комик Фрэнк Леснер после масштабной протестной акции, организованной феминистками в конце января.

"Трамп утверждает, что никому нет дела до его налогов. Следующая акция должна пройти в день подачи налоговых деклараций, чтобы доказать, что он ошибается", - написал Леснер.

В ходе предвыборных дебатов в сентябре прошлого года кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон критиковала Трампа за то, что он "не платит федеральные налоги с доходов". Трамп в ходе предвыборных дебатов подтвердил, что пользовался списанием убытков, но это вполне легально.

Кандидаты в президенты США не обязаны обнародовать свои налоговые декларации, но все последние (два демократа и четыре республиканца, начиная с Никсона) делали это добровольно. Трамп же наотрез отказался, сославшись на то, что налоговики проводят очередной аудит его налоговых документов и адвокаты советуют ему подождать до его окончания.