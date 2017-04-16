Эстонские военные примут участие в учениях в Латвии

В начинающихся в понедельник в Латвии учениях Summer Shield примут участие более 200 эстонских военнослужащих.

Учения Summer Shield на полигоне Адажи продлятся до 30 апреля, в них примут участие более 1200 военнослужащих из Латвии, США, Болгарии, Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга, Румынии, Словакии, Германии и Швеции, передает Балтийская служба новостей.

На учениях будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая обороны и операции военных инженеров.

В прошлом году в таких учениях принимали участие свыше 1300 военнослужащих.