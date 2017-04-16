Убивший коллегу кузнечным молотом может досрочно выйти из тюрьмы

В следующий вторник, 18 апреля, Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Энделя Пельска (48), который отбывает восьмилетний срок за убийство коллеги кузнечным молотом.

Согласно обвинению, Пельска совершил тяжкое преступление 18 ноября 2011 года в волости Нисси (Харьюмаа), где он убил работавшего с ним мужчину 1949 года рождения.

В ходе досудебного расследования было выяснено, что мужчины вместе употребляли алкоголь в доме Пельска, а потом они поссорились.

Пельска, почувствовав себя оскорбленным словами коллеги, несколько раз ударил его кузнечным молотом по голове и туловищу. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Уже на следующий день полиция задержала Пельска, и по распоряжению суда он был взят под стражу.