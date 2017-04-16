"АК+": анализ отношений России и США, проблемы с наркоманами, успех фирмы Hashcoins

Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 16 апреля.

В программе:

Россия и Америка - конец медового месяца? Готовиться ли миру к дальнейшему обострению внешнеполитических отношений. Анализирует Николай Лощин.

Помощь наркозависимым. Готово ли общество терпеть по соседству пункты обмена шприцев и почему такие пункты необходимы. В репортаже Стаса Кузнецова.

ИТ-технологии и банковское дело. О головокружительном успехе пятерых друзей из фирмы Hashcoins расскажет Константин Свиридовский.

Смотрите уже в это воскресенье в 20.00 на ETV+.

Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.