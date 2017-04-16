Виновник ДТП выплатит пострадавшей женщине-пешеходу 5000 евро

Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении 87-летнего мужчины, который осенью прошлого года сбил на автомобиле в Таллинне 69-летнюю женщину.

Прокуратура считает, что в отношении мужчины можно сделать исключение, так как он всю свою жизнь был законопослушным гражданином, и стрессовый судебный процесс не является в его случае целесообразным, при этом мужчина должен выплатить жертве компенсацию в размере 5000 евро, пишет в воскресенье, 16 апреля, Postimees.ee.

Инцидент произошел 17 сентября прошлого года, когда автомобиль Nissan Micra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кярбери 69-летнюю женщину.

Женщина получила тяжелые травмы, но они не были опасны для жизни. Пострадавшая согласилась на прекращение уголовного дела с условием, что виновник аварии выплатит ей в качестве компенсации 5000 евро.