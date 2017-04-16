Число погибших при взрыве в Алеппо выросло до 112 человек

Количество сирийцев, погибших при взрыве в пригороде Алеппо, выросло до 112 человек.

По данным базирующейся в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, 98 человек эвакуировавшихся из городов Фуа и Кефрая погибли, когда в субботу возле их автобусов в подконтрольном повстанцам районе Рашидин взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, передает Би-би-си.

Также среди погибших - работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.

В пасхальное воскресенье с резким осуждением нападения в Сирии выступил во время проповеди папа римский Франциск.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. По данным правительственных СМИ в Дамаске, взрыв осуществил смертник.