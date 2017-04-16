Выздоровление футболиста Васильева идет с опережением графика

Выздоровление травмированного полузащитника сборной Эстонии по футболу и польской "Ягеллонии" Константина Васильева проходит с опережением ранее установленных сроков.

Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил портал Soccernet.ee, отметив, что 32-летний футболист уже приступил к тренировкам вместе с командой.

По данным польских СМИ, уже в следующую субботу Васильев сможет вернуться на поле. Ожидается, что он примет участие в матче чемпионата против "Пяста".

"Я чувствую себя все лучше. Так что пауза не должна продлиться долго. Но ужасно смотреть такие матчи, как, например, против "Люблина" ("Ягеллония" выиграла со счетом 4:3), в которых ты сам играть не можешь", - рассказал Константин Васильев.

Напомним, травму ноги Васильев получил 2 апреля во время игры чемпионата Польши против "Нечецы".

"По первоначальным прогнозам, на восстановление понадобится от 4 до 6 недель", - говорил врач сборной Эстонии по футболу Каспар Рыйвасепп.