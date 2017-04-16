В рамках празднования юбилея ЭР 80 человек прошли из Перессааре в Авинурме ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 16 апреля, с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. В Ида-Вирумаа около 80 человек преодолели 16-километровую дистанцию по маршруту Перессааре-Авинурме.
В походе приняли участие ученики Нарвской Пяхклимяэской гимназии, Солдинской гимназии, государственной школы Ваналинна, представители Клуба юных моряков, Кайтселиита, "молодые орлы", члены спортивных клубов Äkke и Motus, а также другие.
Редактор: Сергей Михайлов