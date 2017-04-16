Анетт Контавейт проиграла в финале турнира WTA в Швейцарии

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не сумела стать победительницей теннисного турнира серии WTA в швейцарском Билле с призовым фондом 250 000 долларов США.

В воскресенье, 16 апреля, в финальном матче соревнований занимающая 99-е место в мировом рейтинге Контавейт уступила 17-летней Маркете Вондроушовой из Чехии - 233-й ракетке мира.

Упорный поединок продлился 1 час и 42 минуты, завершившись со счетом 6:4, 7:6 в пользу чешской теннисистки. Эстонка реализовала лишь 1 из 14 брейк-пойнтов, один раз смогла подать навылет и совершила четрые двойные ошибки.

В основную сетку турнира Вондроушова пробилась через квалификацию. На стадии полуфинала она сотворила главную сенсацию, обыграв посеянную под первым номером свою соотечественницу Барбору Стрыцову - 18-ю ракетку мира.

Анетт Контавейт в финале турнира WTA играла впервые в своей карьере.