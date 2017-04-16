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"АК+": Ближний Восток как яблоко раздора в отношениях России и США ({{commentsTotal}})

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Николай Лощин

Напряжение в отношениях между США и Россией - вызов для безопасности мирового сообщества. Затянувшийся конфликт в на ближнем востоке разводит сверхдержавы все дальше по разные стороны баррикад. Возможен ли компромисс и если да, то какой ценой? Ответы на эти вопросы искал в своем сюжете обозреватель "АК+" Николай Лощин.

C момента химатаки в провинции Идлиб и последующим за ней ракетным ударом США по сирийской авиабазе прошло уже больше недели. Но не смотря на это обострение геополитической ситуации не идет на спад. Россия и США продолжают обмениваться громкими заявлениями, которые поступают буквально каждый день, рассказывает журналист в своем сюжете, вышедшем в эфир ETV+ в воскресенье, 16 апреля.

"На наших глазах разворачивается один из самых серьезных конфликтов между двумя державами. Дональд Трамп нанес ракетный удар по сирийской авиабазе и призвал Кремль перестать поддерживать Асада. В Кремле это делать отказались, более того, на этой неделе мы услышали, что "отношения между США и Россией деградировали" - так заявил российский лидер Владимир Путин", - рассказывает Лощин.

Своим вмешательством в Сирийский конфликт Дональд Трамп показал, что Америка не отказывается от роли Мирового полицейского и остальным странам придется это учитывать.

"Трамп показал, что не является изоляционистом в полной мере. Американцы готовы и дальше вмешиваться в дела других стран. Это мэсседж как Европе, России, так и Китаю и Северной Корее. Американцы хотят послать сигнал, что не занимаются пустыми разговорами, но подкрепляют свои действия силой", - считает главный редактор журнала "Дипломатия" Эркки Баховски.

Другой вопрос, который озадачил многих наблюдателей - решение американцев нанести ракетный удар в обход Совета Безопасности ООН.

"Военный удар одного государства по территории считается актом агрессии и по международному праву он возможен только с санкции Совета безопасности ООН. Кроме того, в США многие говорят, что он противоречит собственно и Конституции США. Потому что президент прежде чем нанести удар по другой стране нуждается в одобрении парламента. А одобрения получено не было. Президент имеет право наносить удар только в ответ на агрессию против США, которой не было", - комментирует политолог, международный обозреватель портала новостей вещания rus.err.ee Андрей Крашевский.

"Это в будущем даст оправдание, например, России или любой другой стране действовать в обход ООН, при претворении своей политики в жизнь. Та же Россия теперь может предпринимать какие-то шаги в другом регионе, не только в Сирии", - говорит Эркки Баховски.

"А разве Россия спросила у ООН разрешение на нападение на Грузию, на аннексию Крыма? Они - два парня одинаковых, скажем так", - полагает депутат Рийгикогу, экс-командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс.

Экс-глава сил обороны Эстонии генерал Антс Лаанеотс, бывший советский полковник, за спиной которого участие в гражданской войне в Эфиопии в восьмидесятых годах в качестве советника, показывает журналисту снимки, сделанные российскими СМИ на сирийской авиабазе после ракетного удара США. Запечатленные на них контейнеры для Лаанеотса - доказательство того, что удар американцев был нанесен не зря.

"Трамп планировал это как одноразовую акцию. Теперь все усилия будут направлены на то, чтобы убрать Асада. Посадить оппозиционные группировки за одним столом и пусть они решат, как дальше жить. Так ведь дальше нельзя. Страна разрушена. Пять миллионов за границей. Полмиллиона убитых. Так ведь дальше не возможно. А ООН - многие руководители больших стран считают ее бесполезной организацией. Просто другой альтернативы нет, вот и через нее продолжают действовать", - объясняет Лаанеотс.

"Единственное, что надо делать теперь - убрать Асада. Суд, или без суда, не важно. Без этого война не кончится", - добавляет он.

Противники столь кардинального решения вопроса призывают взглянуть на Ливию и посмотреть, что стало со страной после низвержения ее лидера Каддафи. Евродепутат Яна Тоом несколько раз ездила в Сирию и встречалась с БашАром Асадом. Стал ли он нерукопожатным после химической атаки в провинции Идлиб?

"Нерукопожатных людей в политике нет. Может, за каким-то исключением. Например, Адольфа Гитлера, который уже мертв. Мне не ясно, что там произошло. И пока не будет доказательств, я не могу сказать, что это сделал Башар Асад. Доказательств нет ни у кого", - считает Яна Тоом.

Насколько сильно поменялась ситуация в Сирии теперь, после ракетного удара?

"Я бы посмотрела на это с точки зрения ЕС. И ситуация поменялась очень сильно. Потому что мы видим, что Дональд Трамп тотально непредсказуем. И подвержен эмоциональным всплескам. Я не думаю, что это хорошо", - говорит Тоом.

"Если говорить о сирийском кризисе, я думаю, что большой перелом этот ракетный удар не внесет. Это был точечный удар, реакция на использование химического оружие. в провинции Идлиб. Я думаю, что больших изменений в Сирии сразу не будет", - полагает председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Политолог Андрей Крашевский указывает на важную деталь - растет угроза прямого столкновения двух ядерных держав: США и России. Активно вмешиваясь в сирийский конфликт, американцы делают шаг к такому столкновению, что в свою очередь может привести к эскалации конфликта и необратимым последствиям в будущем.

"Если же в маловероятной ситуации одна из сторон идет на обострение ситуации, то здесь действует правило покера: кто первым моргнет. И считается, что первым моргнет тот, для кого исход конфликта менее важен", - объясняет Крашевский.

"Хороший пример здесь - Карибский кризис, когда СССР принял непродуманное решение разместить ракеты на Кубе, потому что для США тогда было важнее не допустить размещения ракет, чем для СССР разместить. Здесь в Сирии мы видим, что для России исход конфликта намного важнее, он напрямую затрагивает российские национальные интересы. Исходят из того, что США придется уступить. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Москва испугалась этого удара", - считает Андрей Крашевский.

При этом наблюдатели не исключают и шага навстречу в отношениях между Вашингтоном и Москвой, ведь общий враг - "Исламское государство" - никуда не пропал.

"Я не исключаю, что какое-то соглашение будет достигнуто, но оно уже не будет таким, на какое надеялись в России с приходом Трампа", - говорит Эркки Баховски.

Неделю спустя фокус общественного внимания переместился на Северную Корею. Американцы разместили два эсминца в нескольких сотнях километров от полигона, где Пхеньян проводит испытания ядерного оружия. В эти дни в Северной Корее - национальный праздник, обычно они сопровождаются запуском ракет. Будет ли эскалация в районе Корейского полуострова?

"Если будет нанесен удар по Северной Корее, то у Пхеньяна будет возможность отомстить Южной Корее, ответив ядерным ударом по объектам как минимум в Южной Корее, а может и в Японии тоже. Это настолько рискованный сценарий, поэтому хотелось бы надеяться, что США не пойдут по этому пути", - говорит Андрей Крашевский.

"Американцы выдвигаются на позиции с таким расчетом, что если Северная Корея еще раз испытывать ракеты, они будут их сбивать. Покажут тем самым, что эти ракеты никуда не улетят. С ядерной боеголовкой или без нее - никуда не улетят. Вот они и будут их сбивать", - комментирует Антс Лаанеотс.

"Возможность более высокой напряженности там существует. Знание того, что Северная Корея может использовать ядерное оружие, должно очень сильно отражаться на планировании любых возможных силовых вариантов на Корейском полуострове. В интересах Эстонии следует отметить, что конфликт там может привести к серьезным последствиям не только в регионе, но и во всем мире", - предупреждает Марко Михкельсон.

Редактор: Сергей Михайлов



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