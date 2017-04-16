Министерство призывает не сжигать мусор во дворах

Министерство окружающей среды напоминает, что собранный во время весенней уборки территорий мусор следует помещать в контейнеры или доставлять на станцию переработки отходов, поскольку сжигать мусор во дворе просто не годится.

В Эстонии на человека приходится в год почти 300 кг бытовых отходов, а разведенный одной семьей для сжигания бытовых отходов костер, по оценке, может дать столько же токсичных соединений, сколько дает сжигание в день почти 200 тонн отходов на заводе по переработке отходов, передает в воскресенье Балтийская служба новостей.

Из-за сравнительно низких температур костров, пластик, например, не сгорает полностью, поэтому в воздух выбрасываются канцерогенные микрококтейли, говорится на сайте Министерства окружающей среды.

Инспекция окружающей среды достаточно часто сталкивается с проблемой бытового сжигания отходов, поскольку люди считают, что отходы можно сжигать. Очевидно, десятки лет назад делать это было можно, однако сами отходы теперь стали совершенно другими: еще несколько десятилетий назад колбасу, например, упаковывали в бумагу, сейчас же используется преимущественно пластиковая упаковка, и пластик в ежедневном мусоре находится в изобилии.

Бытовые отходы в Эстонии сжигаются на электростанции Iru энергоконцерна Eesti Energia, где действуют мощные и современные очистительные устройства, из-за чего опасные соединения в окружающую среду не поступают – это подтвердили и проведенные прошлым летом опыты. Опасные отходы сжигаются на расположенном в Южной Эстонии предприятии Epler & Lorenz.