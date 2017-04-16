"АК+": жители Эстонии недовольны системой обмена шприцев

Эстония продолжает лидировать в странах Евросоюза по числу колющихся наркоманов. Система обмена шприцев - один из пунктов государственной стратегии по борьбе с наркозависимостью и заражаемостью ВИЧ - однако, до сих пор вызывает нарекания у обычных жителей нашей страны. Видеть такие пункты, что называется, у себя под боком никто не желает.

Жаркая полемика, которая вот уже несколько недель разворачивается вокруг возможного переезда пункта обмена шприцев в один из жилых домов Пыхья-Таллинна показала, насколько остро нынешним обществом воспринимаются проблемы, связанные с наркоманией, передает поздно вечером в воскресенье, 16 апреля, аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера+".

"Ассоциальное поведение некоторых наркозависимых действительно рисует в сознании людей пугающие образы. Но "так ли страшен черт, как его малюют?", - задается вопросом автор сюжета Стас Кузнецов.

"Так жить очень сложно. Ты вроде бы и хочешь измениться и стать лучше, но когда к тебе относятся как к уроду, ты начинаешь себя соответственно ощущать. И очень трудно оставаться человеком, когда к тебе такое негативное отношение", - сетует наркозависимый Денис.

Свою первую дозу Денис принял в далеком 91-м году. За это время мужчина перепробовал все: от тяжелых наркотиков - опиатов и маковой стружки, до синтетических веществ, в том числе таких, как фентанил.

"До наркотиков было проще жить. Были родители, была обеспеченная жизнь. Да и отношение людей ко мне было лучше. Все было открыто. Я мог пойти учиться, куда сам бы захотел и потом устроиться на любую работу. Но после начала употребления наркотиков единственное, что стало волновать - это доза", - признает Денис.

"Мы можем по разному относиться к деятельности, т.н. пунктов обмена шприцев, особенно, когда они находятся в многоквартирных домах. Но часто в горячих спорах стороны упускают одну важную деталь - ресоциализацию наркозависимых. Ведь именно в этих стенах наркозависимые могут получить шанс начать все с чистого листа", - говорит репортер "АК+".

"Сейчас я стою на заместительной терапиии - пью 17 единиц метадона. И это уже маленькая доза. Вначале моя дозировка была 300. Работаю. Получаю пенсию по инвалидности. Но я уже немножко адаптировался к этой жизни. Купил в начале года квартиру. Погашаю штрафы, плачу налоги", - рассказывает наркозависимый.

Работа по сбору шприцев, а также консультации наркозависимых сегодня ведется в 14 центрах в самых разных уголках страны. В некоторых городах, как все в той же столице на улице Ластекоду - центры бок о бок уживаются с квартирными товариществами.

"Безусловно, с наркотиками и наркозависимыми связано очень много преступлений. Однако я бы не стал проводить условную параллель между наркоманами и тем, куда они ходят менять свои шприцы, и говорить, что там автоматически повышается уровень преступности. В нашей работе и статистике это на нашло подтверждения", - комментирует глава службы по расследованию наркопреступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

"Как правило именно в тех районах, где проблема уже остро ощущается, люди реагируют более болезненно. Потому что они боятся, что потом будет еще хуже. Возможно, они не совсем понимают, что эти центры необходимы для того, чтобы решать проблему и им кажется, куда же уже дальше", - говорит глава отдела профилактики наркомании Института развития здоровья Алена Курбатова.

"Для Пыхья-Таллинна - это традиционные проблемы, но общая картина все-таки меняется в лучшую сторону. Похожая ситуация наблюдается и в Ласнамяэ. Специфика спальных районов и высокая концентрация населения способствует незаконному обороту наркотиков", - отмечает Райт Пикаро.

Как показывает практика, добиться эффективной работы в центрах для наркозависимых помогают строгие правила, соблюдение которых происходит в том числе под присмотром частных охранных предприятий. Даже чтобы сдать использованный шприц сотрудник пункта должен сделать соответствующую пометку в журнале.

"Это очень четкие правила правила поведения как в центре, так и на окружающей его территории. В тех организациях, где все это продумано и посетители проинформированы о правилах, можно очень хорошо проследить движение клиентов. Вдобавок к этому персонал центра регулярно проверяет территорию вокруг", - рассказывает Курбатова.

Ежедневно через один такой кабинет может проходить до нескольких десятков человек - мужчины, женщины, молодежь и представители старшего поколения. На каком-то этапе примерно половина из них решается "завязать" и обращается в центры снижения вреда.

Чем закончится история с переездом столичного пункта обмена шприцев - покажет время. Институт развития здоровья вновь взял паузу, но в ведомстве обещают уже скоро провести очередную встречу с горожанами. Правда, теперь уже в более узком формате.

"Мне хочется верить, что люди смогут-таки понять, что помогая наркопотребителям мы даем им шанс на новую жизнь. И в общем и целом - улучшаем свой уровень жизни", - говорит Алена Курбатова.

"Хотелось бы, чтобы эта тема больше освещалась в СМИ - на телевидении, чтобы в газетах об этом писали. Люди должны узнать, что и среди наркопотребителей есть нормальные люди" - заключает наркозависимый Денис.