"Ливерпуль" без получившего травму Клавана вышел на третье место в чемпионате Англии ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 16 апреля, в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль", цвета которого защищает капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван, на выезде обыграл "Вест Бромвич" - 1:0.
Автором победного мяча стал на 45-й минуте Роберто Фирмино. Защитник Рагнар Клаван из-за травмы не попал в заявку на матч.
"Ливерпуль" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до семи матчей. "Вест Бромвич" потерпел третье поражение подряд.
Благодаря победе "Ливерпуль" вышел на третье место в турнирной таблице.
Редактор: Сергей Михайлов