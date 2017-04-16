Группа AveNue в прямом эфире ETV+ исполнила гимн ЭР под аккомпанемент гармошки ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 16 апреля, в прямом эфире специальной программы телеканала ETV+, приуроченной к началу празднования столетнего юбилея Эстонской Республики, национальный гимн страны исполнили музыканты нарвской группы AveNue.
На сцену студии ETV+ вышли лидер группы AveNue Владимир Чердаков и Кирилл Адылин.
Гимн Эстонской Республики Чердаков исполнил под аккомпанемент гармошки. Адылин ассистировал ему на аккордеоне.
"Текст эстонского гимна хорошо лег на гармошку", - рассказал Чердаков.
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Редактор: Сергей Михайлов