"Калев/Крамо" уступил "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ

Поединок завершился со счетом 86:75 в пользу хозяев площадки, передает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

"Калев" долго не сдавался фавориту из Краснодара: еще в середине третьей 10-минутки после попадания Виталия Лютыча противников разделяло лишь 4 очка — 55:51. Но тут Кевин Джонс завел мотор "Локо", и после 4 подряд точных штрафных Владимира Ивлева преимущество хозяев стало двузначным. Марк Толлефсен и Бранко Миркович делали все от них зависящее, чтобы вернуть гостей в игру, однако активность Райана Брокхоффа и Тейлора Рочести, взявших на себя инициативу в атаке, так и не позволила "Калеву" довести дело до напряженной концовки.

"Мы старались и боролись до конца. "Локомотив" — отличная команда, которая заставила нас совершить 22 потери. С такими показателем очень сложно противостоять команде уровня "Локо", где собраны отличные игроки лоу-поста, отличные снайперы, отличные разыгрывающие", - сказал главный тренер "Калева" Алар Варрак.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает третье, а "Калев" - предпоследнее, 12-е место.