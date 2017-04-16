В Таллиннском зоопарке отметили 13-летие леопарда Дарлы

Питомец Таллиннского зоопарка, амурский леопард Дарла отмечает в воскресенье, 16 апреля, свой 13 день рождения. Для представителей её вида - возраст солидный.

В зоопарках и питомниках амурские леопарды доживают до 20 лет, в то время как срок жизни диких особей не превышает и десяти, передает "Актуальная камера" (ETV+).

В честь праздника работники зоопарка приготовили для Дарлы множество подарков. По всему вольеру была разложена корица, запах которой обожает именинница.

Приготовили сотрудники зоопарка и специальный ужин, а в праздничной коробке хищницу ожидала любимая игрушка.