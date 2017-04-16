Мария Романюк блистала на чемпионате Эстонии по плаванию

Чемпионат Эстонии по плаванию порадовал целой серией высоких результатов. Турнир прошёл на этих выходных в Тарту. Три победы в индивидуальных заплывах с очень хорошим временем одержала и участница последних Олимпийских игр Мария Романюк.

Мария Романюк стала одной из главных звёзд прошедшего на этих выходных в Тарту чемпионате Эстонии по плаванию в 50-тиметровом бассейне. В субботу она уверенно выиграла заплывы на 50 и 200 метров брасом. А воскресенье была лучшей и в своём коронном виде - на стометровке этим стилем. Причём, до своего же рекорда Эстонии, повторённого на Олимпиаде в Рио, Романюк не дотянула менее полусекунды, передает "Актуальная камера".

"Начало было очень хорошее. Я чувствовала, что плыву быстро, но последние 50 метров мне было очень сложно. Точнее, последние 15 метров. Я смотрела, сколько мне ещё останется. Всё же я недовольна результатом. Хотелось проплыть ещё быстрее", - рассказала Романюк.

Теперь главная задача Романюк - подготовиться к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдёт в июле в Будапеште.

"Надо обязательно съездить в лагерь. Мы поедем летом. И обязательно я хочу выполнить норматив на 200 метров брасом. У меня есть ещё больше месяца, чтобы это удалось", - отметила Мария Романюк.

Другой героиней чемпионата Эстонии в Тарту стала Маргарет Марквардт. Она заовевала в индивидуальных заплывах 4 золотых и 2 серебряные медали. У мужчин лучшим по количеству наград высшей пробы стал Мартин Алийквеэ. Он трижды показывал лучшее время. А больше всего личных медалей, 6, собрал Грегор Цирк. Он занял по два первых, вторых и третьих места.