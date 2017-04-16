Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции

Сторонники расширения полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидируют на общенациональном референдуме, сообщает местные СМИ со ссылкой на предварительные данные Высшего избирательного совета.

Согласно данным по итогам обработки 95% бюллетеней, переход от парламентской формы правления к президентской поддержали 51,7% избирателей. Против высказались 48,3%, передает Би-би-си.

По информации местного телеканала Habertuk, явка составила 86%.

Крупнейший город Турции Стамбул и столица Анкара, по предварительным данным, проголосовали против изменений.

В руководстве оппозиционной Республиканской народной партии заявили о неких "незаконных действиях", которые совершались в ходе референдума в пользу правительства.

В общей сложности власти предлагают внести в конституцию 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в стране.

Также предлагается отменить должность премьер-министра, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.

В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в конституцию упростит и укрепит систему управления страной. Противники утверждают, что с принятием изменений страна скатится к диктатуре.