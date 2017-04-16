"АК+" рассказала о головокружительном успехе ИТ-фирмы Hashcoins

От криптовалюты к реальным деньгам. Программа "Актуальная камера+" рассказывает об истории головокружительного успеха местных айтишников, которые смогли не только выйти на мировой уровень, но и оказаться в топе крупнейших предприятий в своей сфере.

Бытует мнение, что в Эстонии не каждый человек может добиться успеха, что есть некий стеклянный потолок не позволяющий пробиться наверх. Репортер "АК+" Константин Свиридовский в своем сюжете, вышедшем в эфир ETV+ 16 апреля, рассказывает про головокружительный успех пяти друзей, которым удалось разрушить этот стереотип. Фирма Hashcoins сегодня входит в тройку крупнейших предприятий в сфере добычи криптовалюты.

Фирма появилась в 2013 году, и тогда никто не думал создавать банк. В тот момент группа друзей энтузиастов увидела будущее в криптовалюте, в так называемых биткоинах. Им было интересно собирать специальные компьютеры, которые подобно печатным станкам, добывали виртуальные деньги.

В то время в фирме работало всего 5 человек. Ночами они собирались в офисе, разрабатывали новые схемы компоновки составляющих, чтобы компьютеры для добычи биткоинов работали долго и надёжно. Затем фирма приняла решение, создать сотни таких компьютеров и сдавать в аренду их производственные мощности, поскольку желающих добывать биткоины было много, но денег на дорогостоящее оборудование у них не было. И довольно быстро клиентская база выросла до невероятных размеров. А сегодня, как уже было сказано, фирма Hashcoins входит в тройку крупнейших предприятий в мире по предоставлению такого рода услуг.

Подробнее о том, как фирма шла к успеху и о ее дальнейших планах, смотрите в видесюжете.