Отказавшись под давлением вашингтонского истеблишмента от ключевых положений своей внешнеполитической программы, президент США Дональд Трамп пожертвовал долгосрочными стратегическими преимуществами ради создания краткосрочного медийного фантома решительной политики.
По словам члена правления Союза врачей Натальи Ефимовой, забастовка медиков может продлиться несколько месяцев, поскольку проблема не в конкретной недостающей сумме, а в системе финансирования Больничной кассы. Медики будут добиваться изменения самой системы, сказала Ефимова в интервью "Актуальной камере".
Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении 87-летнего мужчины, который осенью прошлого года сбил на автомобиле в Таллинне 69-летнюю женщину.