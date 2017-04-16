Холода не уйдут из Эстонии и в понедельник

В ночь на понедельник переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северных направлений от 2 до 7, на побережье и островах до 10 м/с. Температура воздуха от 0 до -6°C.

Днем в основном облачно с прояснениями, но во многих местах все же пройдут кратковременные осадки в виде снега или дождя. Ветер северных направлений от 2 до 8 м/с. Температура воздуха 0 до +5°C.