Брюссель ждет от Анкары шагов к достижению согласия в расколотом обществе

Глава Еврокомиссии и другие чиновники ЕС призывают Анкару искать пути к достижению согласия в стране. Глава Совета Европы напомнил об обязательствах Турции как члена Конвенции по правам человека.

"В связи с незначительным перевесом голосов на референдуме и далеко идущими последствиями конституционных изменений, мы призываем турецкие власти к поиску наиболее широкого национального консенсуса при их внедрении", – говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, передает dw.com.

"Конституционные изменения, а особенно их практическое внедрение, будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы", – подчеркнули политики.

Со своей стороны генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал турецкие власти обеспечить независимость правосудия и верховенство закона. Это узаконено в Европейской конвенции о правах человека и имеет наибольшее значение, говорится в заявлении Ягланда. Турция, наряду с 46 другими государствами, входит в состав Совета Европы, а также является членом конвенции. Вместе с тем норвежский политик заявил о необходимости сотрудничества сторонников и противников конституционной реформы в Турции для преодоления нынешних противоречий.

Брюссель ожидает оценки турецкого референдума со стороны международных наблюдателей касательно предполагаемых нарушений, о которых заявила турецкая оппозиция.

Турецкая оппозиция намерена оспорить результаты референдума

Две главные оппозиционные партии Турции заявили, что намерены оспорить результаты референдума, на котором большинство избирателей поддержали расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно предварительным результатам по итогам подсчета 98% голосов, переход от парламентской к президентской системе правления поддержали 51,3% избирателей – лишь на 2,5% больше, чем тех, кто голосовал против, передает Би-Би-Си.

Оппозиция утверждает, что в ходе проведения референдума были допущены нарушения.

В прокурдской Демократической партии народов заявили, что при подсчете голосов имели место манипуляции. Там также заявили, что преследование лидеров партии со стороны властей и чрезвычайное положение, в условиях которого проходил референдум, бросают тень на легитимность голосования.

Руководство Республиканской народной партии сказало, что будет оспаривать до 60% голосов.

Президент Эрдоган уже позвонил руководителям своей Партии справедливости и развития, чтобы поздравить их с победой.

Предложенные на референдуме поправки представляют собой программу наиболее существенных конституционных реформ со времени превращения Турции в республику почти сто лет назад.

Эрдоган может получить право объявлять чрезвычайное положение, лично назначать министров правительства, издавать указы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства высших судов и распускать парламент.

Новая система упразднит роль премьер-министра и сосредоточит власть в руках президента, фактически подчинив ему всю государственную бюрократию в стране.

Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.