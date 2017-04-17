ФСБ предъявил доказательства обвиняемому в шпионаже бизнесмену Райво Суси

Уголовное дело предпринимателя Райво Суси, обвиненного в шпионаже и уже год находящегося под стражей в России, скоро начнут рассматривать в суде: следователь начал знакомить предпринимателя и его московского защитника с собранными против Суси доказательствами.

Это означает, что предварительное расследование завершено и к началу июня ФСБ России отправит уголовное дело 53-летнего Суси в прокуратуру для составления обвинительного заключения, дальше дело попадет в суд, пишет Postimees. Таким образом, рассмотрение дела эстонского предпринимателя должно начаться уже этим летом.

Сотрудники ФСБ задержали Суси в феврале прошлого года в московском аэропорту "Шереметьево", когда он был на пути из Таллинна в Таджикистан.

Суси, который занимался масштабным бизнесом, связанным с авиацией, на территории бывшего Советского Союза, о причинах своего задержания знал только то, что деятельность, в которой его обвиняет ФСБ, датируется 2004-2007 годами. Суси категорически отрицает шпионаж.