Результаты "Тотального диктанта": получить работу можно до середины мая

В субботу, 15 апреля, в Таллиннском университете прошел разбор текста "Тотального диктанта", во время которого были награждены отличники и все желающие могли забрать свои работы.

На прошедшей неделе все диктанты были отсканированы и загружены волонтерами в электронную систему на официальном сайте акции – totaldict.ru, чтобы каждый мог увидеть свои ошибки, не выходя из дома.

Если заполнение бланка было произведено некорректно, программа не сможет обнаружить работу участника. В этом случае придется отправиться в Таллиннский университет (Нарвское шоссе, 29), в кабинет S-330. Работы выдаются только по четвергам с 12 до 16 часов до середины мая.