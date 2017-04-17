Сервис Uber зафиксировал убыток в размере 2,8 млрд долларов

Международный сервис вызова такси Uber зафиксировал скорректированный убыток в размере 2,8 млрд долларов в 2016 году при обороте в 6,5 млрд. Компания, акции которой не обращаются на открытом рынке, впервые опубликовала финансовые показатели, не приведя данных за предыдущий год.

Раскрытые данные об убытке Uber не включают затраты на вознаграждение сотрудников в форме акций, некоторые инвестиции в недвижимость и покупку автомобилей, а также не учитывают результаты деятельности компании в Китае, где она несла примерно 1 млрд долларов убытков в год, сообщает агентство Bloomberg. Uber продала китайский бизнес летом прошлого года местному конкуренту Didi Chuxing Technology Co.

Как пишет The Wall Street Journal, с момента основания в 2008 году Uber привлекла около 15 млрд долларов долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у Uber осталось около 7 млрд долларов, поскольку деятельность компании требует масштабных вливаний, сообщает Интерфакс.

Совокупная стоимость поездок, совершенных через Uber (включая доставку еды Eats), увеличилась в четвертом квартале на 28% по сравнению с июлем-сентябрем - до 6,9 млрд долларов.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах.