Цена ИТ-услуг станет не по карману жителям Эстонии

Эстонские ИТ-фирмы, сосредоточившиеся на экспорте и испытывающие проблемы с рабочей силой, вынуждены поднять цены на отечественном рынке.

"Чем дальше, тем лучше эстонские ИТ-предприятия продают свои услуги за границу, и тем дороже эти услуги становятся на эстонском рынке", – приводит слова руководителя по технологиям Uptime Раймо Сеэро Postimees со ссылкой на Äripäev.

"Основная проблема в том, что уровень экспортных цен в Норвегию, Германию, Швейцарию не соответствует тому уровню цен, к которому привыкли жители Эстонии", – сказал Сеэро, добавив, что повышение цен на внутреннем рынке еще усугубится.