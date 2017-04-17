В апреле рейтинг EKRE вырос, а Партии реформ – снизился

В апреле по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно вырос рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а снизился – Партии реформ, следует из свежего исследования популярности партий, заказанного новостной редакцией ERR компании Turu-uuringute AS.

Если бы завтра были выборы в Рийгикогу, то партии EKRE голоса отдали бы 13% респондентов. По сравнению с мартом поддержка консерваторов выросла на 5%, благодаря чему они поднялись на третье мест в рейтинге, опередив социал-демократов.

Партия реформ потеряла поддержку 5% потенциальных избирателей. В апреле партию поддерживали 20% респондентов.

Самой популярной партией по прежнему остается Центристская, за которую проголосовали бы 30% респондентов. В марте партию поддерживали 29% участников опроса.

Хотя Социал-демократическая партия в апреле набрала такое же количество голосов, что и в марте (11%), они оказались на четвертом месте рейтинга.

Поддержка IRL за месяц выросла до 8% (с 7% в марте), благодаря чему они опередили Свободную партию в рейтинге. Свободников поддержали 7% респондентов, как и в марте.

Из непарламентских партий наибольшую поддержку респондентов в апреле получила партия "Зеленые Эстонии" – 2%, однако в марте их поддерживали 3%.

Опрос проходил с 28 марта до 10 апреля. В нем приняли участие 1005 человек по всей Эстонии.