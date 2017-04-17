Кейла будет бороться против объединения с соседними самоуправлениями

Город Кейла, в котором проживает 10 000 жителей, готовится защищать свою независимость как при помощи юридического анализа, так и социально-экономического исследования, говорится в распространенном городской управой сообщении. В конце апреля в городе пройдет опрос горожан.

Оба исследования должны быть готовы ко времени проведения опроса горожан, чтобы вместе с результатами опроса стать документами, которые будут предоставлены городскому собранию для принятия решения.

По словам мэра города Кейла Энно Фельса, город должен проделать ту работу, которую правительство оставило не сделанной в порыве проведения реформ. "Мы до сих пор не знаем, почему город Кейла, который с лихвой выполняет все обозначенные административной реформой критерии самостоятельного самоуправления, все же попал, в прямом смысле, пятым колесом к четырем объединяемым самоуправлениям. Известно лишь то, что обоснования неожиданно родившегося в правительстве постановления весьма поверхностны", - сказал Фельс.

Премьер-министр Юри Ратас, который встретился недавно в Кейла с местными жителями, отметил, что сейчас все находится в руках самих жителей, намекнув на опрос горожан с целью выяснения их мнения в отношении возможного изменения административных границ, который пройдет 23 и 24 апреля.

В результате принудительного объединения границы нового самоуправления будут простираться от Кейла через три самоуправления до Палдиски включительно. По словам Фельса, объединение Кейла с западными самоуправлениями идет вразрез с Харьюской уездной планировкой, целью которой является сбалансированное развитие и укрепление местных центров отдаленных от Таллинна.