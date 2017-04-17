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Константин Эрнст уверен, что Россию не отстранят в 2018 году от участия в "Евровидение" ({{commentsTotal}})

Евровидение.
Евровидение. Автор: Eurovision Song Contest facebook.
Eesti Laul/Евровидение
Eesti Laul/Евровидение

После того, как Украина запретила въезд на свою территорию российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой, Россия отказалась от участия в конкурсе и от трансляции шоу. Европейский вещательный союз (ЕВС) в связи с этим не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в "Евровидении" в 2018 году. Гендиреткор "Первого канала" Константин Эрнст считает, что правила ЕВС в данном случае не распространяются на Россию и в следующем году страна примет участие в шоу.

В СМИ прошла информация о том, что отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017" может повлечь за собой дисквалификацию России на будущий год.

"Такое правило существовало. Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется, - сказал в интервью газете "Коммерсант" генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст. - По правилам "Евровидения" страна-организатор должна обеспечить получение въездных виз участником и сопровождающей его делегацией. То, что произошло, это беспрецедентный случай за все 62 года истории конкурса. Мне очень жаль, что "Евровидение" пошло на поводу у украинской власти".

Из-за отказа от участия и трансляции песенного конкурса "Первый канал", по словам Эрнста, денег не потеряет. "Мы платим взнос за членство в Европейском вещательном союзе. Непосредственно за участие в конкурсе мы еще не платили и соответственно платить не будем".

Размер взноса страны, участвующей в конкурсе может доходить до 6,2 млн евро. Точные размеры взносов ЕВС не разглашает.

В 2016 году финал шоу, по оценке Mediascope, посмотрело более пяти миллионов россиян. Общее число зрителей у шоу в прошлом году составило 204 млн человек, сообщает lenta.ru

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".



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