Эксперты: еще один выходной в праздники снизил бы экономический рост Эстонии

Каждый год во время пасхальных выходных возникает вопрос, почему бы в Эстонии не сделать выходным второй день Пасхи, как во многих европейских странах. По мнению экономических экспертов, дополнительный выходной снизит ВВП страны.

В большинстве европейских стран понедельник после Пасхи – выходной день. Жители Эстонии, Мальты, Португалии, Беларуси, Лихтенштейна, Монако, Молдовы, Черногории, Сан-Марино и Турции в этот день работают, передает портал ERR Uudised.

Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур сказал, что если к пасхальным выходным добавить еще один, то это безусловно повлияет на ВВП. "Рабочих дней в году немного больше 200, один день равняется 0,5%. В прошлом году экономика у нас выросла чуть более, чем на полпроцента", – сказал Витсур. Если бы рост нашей экономики был 20% в год, то от половины процента смысла бы не было, а когда экономический рост 1-2%, то у этой половины процента большая роль.

Экономический аналитик и парламентарий Марис Лаури также считает, что каждый рабочий день немного прибавляет к ВВП.

"Если будет на один день меньше, то и этот показатель будет меньше, – сказала Лаури. – Если работу не выполнять, то не будет и продукции. Все просто".

Разумно ли добавлять свободный день, по ее мнению – вопрос для дискуссии. Она сама понимает предпринимателей, которым эта идея не нравится. Кроме того, в отношении христианских праздников всегда возникает вопрос, действительно ли мы их отмечаем.

"О Страстной пятнице в старину говорили, что это тихий день, когда даже трава не растет. Я же вижу, что на площадках перед торговыми сетями полно машин, так что речь идет об очередном дне для покупок. За этим днем не столько религиозный смысл, сколько это просто был бы очередной свободный день, когда люди бегут за покупками", – отметила она.

По мнению экономических аналитиков, устанавливая какой-то праздник, надо задаться вопросом, что именно мы делаем – будет ли это просто выходным днем или празднованием чего-то.

Председатель парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу сказала радионовостям ERR, что они бы хотели добавить дополнительный день в случае выходных, выпавших на выходные, и бонусом было бы сделать выходным второй день Пасхи. Она обосновала это необходимостью ценить семейную жизнь.

"Не секрет, что люди на праздники уезжают в деревню или куда-нибудь еще дальше, – пояснила Сарапуу. – Если свободного дня нет, то приходится рано уезжать и на совместное времяпровождение остается совсем мало времени".

Предложение сейчас находится в режиме ожидания и вновь ляжет на парламентскую повестку дня в мае. К этому времени должны быть готовы анализы Министерства юстиции о том, как это повлияет на госбюджет и предпринимателей.