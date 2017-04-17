Аас и Сарапуу отчитались в антикоррупционной комиссии по ситуации с вывозом отходов

И.о. мэра Таллинна Таави Аас и вице-мэр эстонской столицы Арво Сарапуу встретились с антикоррупционной комиссией Рийгикогу для дачи пояснений в связи с проблемами в сфере вывоза отходов в Таллинне.

Основная причина вызова столичных чиновников в антикоррупционную комиссию состояла в неважном положении дел с вывозом мусора в столице, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Аас объясняет проблему большой конкуренцией на столичном рынке. "Дело в том, что в Таллинне самый большой рынок, в котором большие фирмы заинтересованы и борятся за него", - сказал и.о. мэра Таллинна.

В середине марта в СМИ разгорелся скандал вокруг вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, по данным Eesti Ekspress, Сарапуу был связан с одной из фирм, которая выигрывала конкурсы на вывоз мусора в столице. По мнению председателя антикоррупционной комиссии Рийгикогу Артура Тальвика, этой темой давно пора заняться прокуратуре.

"Я даже не удивляюсь, если они этим уже занимаются. Этот мусорный бизнес очень непонятный. Тяжело понять, что там в действительности происходит. И если в СМИ есть такие сильные обвинения, то я бы хотел, чтобы прокуратура занималась этими делами. Наша комиссия задает острые вопросы, но это все, что мы можем делать", - сказал он.

Сам Сарапуу одной из причин ситуации с вывозом мусора назвал изменения, которые были внесены в Закон об отходах несколько лет назад. "Нам очень приятно, что в комиссии проанализировали ситуацию, почему в 2013 году по инициативе Райнера Вакра из Закона об отходах был убрано положение, разрешающее самоуправлениям конкурсы по вывозу мусора. Мы этим сейчас заниматься не можем, поэтому мы сейчас требуем изменения закона", - сказал он.

Тальвик добавил, что комиссия продолжит изучать вопрос и встречаться с другими людьми, которые могут иметь к нему отношение.

Ранее Аас и Сарапуу заявили, что внесенные ранее в Закон об отходах поправки затруднили организацию вывоза отходов местными самоуправлениями и это могло быть сделано под давлением частных фирм, занимающихся вывозом мусора.

Чиновники также сослались на декабрьский отчет Государственного контроля, согласно которому организация вывоза отходов самоуправлениями является оптимальной системой, которая лучше обеспечивает контроль над размещением отходов на свалках и более низкие цены для потребителей.

"Для меня непонятно, почему продолжают создавать препятствия для организации вывоза отходов самоуправлениями и отвергают рекомендации Госконтроля, - сказал Аас. - Похоже, что некоторые фирмы по вывозу отходов эффективно лоббируют парламентских политиков, и [антикоррупционной] комиссии следует повнимательнее в этом разобраться".