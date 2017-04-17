Таллинн усмотрел в госрегулировании вывоза отходов признаки коррупции

Мэрия Таллинна считает, что Рийгикогу должно изменить Закон об отходах, прислушавшись к рекомендации Государственного контроля.

По мнению столичных властей, внесенные ранее в Закон об отходах поправки затруднили организацию вывоза отходов местными самоуправлениями и это могло быть сделано под давлением частных фирм, занимающихся вывозом мусора.

В связи с этим и.о. мэра Таллинна Таави Аас и вице-мэр эстонской столицы Арво Сарапуу в понедельник встретятся с антикоррупционной комиссией Рийгикогу, чтобы выяснить причины, по которым в Закон об отходах были внесены соответствующие поправки.

Чиновники при этом ссылаются на декабрьский отчет Государственного контроля, согласно которому организация вывоза отходов самоуправлениями является оптимальной системой, которая лучше обеспечивает контроль над размещением отходов на свалках и более низкие цены для потребителей.

"Для меня непонятно, почему продолжают создавать препятствия для организации вывоза отходов самоуправлениями и отвергают рекомендации Госконтроля, - сказал Аас. - Похоже, что некоторые фирмы по вывозу отходов эффективно лоббируют парламентских политиков, и [антикоррупционной] комиссии следует повнимательнее в этом разобраться".

В таллиннской мэрии считают, что отмена Рийгикогу ч. 11 ст. 66 Закона об отходах в 2014 году создала препятствия для организации вывоза отходов самоуправлениями.