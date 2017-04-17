Президент Эстонии будет сам определять время своего отпуска

"В регулировании отпуска президента нет нужды. Оно также не подходит статусу главы государства, – отметил председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер. – Институт Президента Республики предполагает постоянное пребывание президента на должности. Президент всегда должен быть готов выполнять важные государственные обязанности. Было бы немыслимо, если президент не выполнял бы свои обязанности в случае чрезвычайного события, так как пребывает в официальном отпуске".

Председатель комиссии признал, что действующее регулирование в силе уже более 20 лет, но за это время отпуском не воспользовался ни один президент. "Разумное решение заключается в том, что президент должен спланировать свое рабочее время так, чтобы помимо выполнения служебных обязанностей оставалось время и на отдых", – добавил он.

Согласно запланированному законопроекту, из Закона о должностных гарантиях Президента Республики будет изъята статья, которая устанавливает право президента на ежегодный отпуск длительностью в 35 дней и право на получение отпускных. Законопроект также предусматривает внесение поправок в Закон о распорядке работы Президента Республики.

В феврале директор Канцелярии президента Тийт Рийсало прислал Рийгикогу обращение, в котором он обозначил проблемы в регулировании отпуска Президента Республики. Рийсало попросил Рийгикогу проанализировать и при необходимости дополнить действующее регулирование так, чтобы была обеспечена правовая ясность, чтобы регулирование было применяемым на практике и не противоречило общественному чувству справедливости.