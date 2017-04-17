В туннеле на площади Вабадузе откроется выставка инсталляций из мусора

Во вторник, 18 апреля, в туннеле площади Вабадузе откроется передвижная выставка Месячника благоустройства, на которой экспонируются инсталляции из мусора "Art from Trash". Инсталляции созданы весной прошлого года художниками в сотрудничестве с горожанами в ходе толок "Чистый берег" в Таллинне, Хельсинки и Турку.

На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор. Год назад толоки на берегу Балтийского моря состоялись одновременно в Таллинне, Хельсинки, Турку и Санкт-Петербурге. В Финляндии и Таллинне в них также участвовали художники, которые создавали инсталляции из собранного участниками акций мусора. После фотографирования эти артефакты были отправлены в мусорные контейнеры. Фотографии, сделанные в трех городах, стали основой для плакатов передвижной выставки "Искусство из мусора" ("Art from Trash").

Идея выставки – обратить внимание людей на то, как много мусора мы оставляем на берегу моря.

"Мы и наши партнеры проводим толоки не только для того, чтобы просто убрать приморскую территорию, но и напомнить людям об ответственности за сохранность Балтики", – сказал вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу.

В Таллинне в создании инсталляций участвовали художники объединения "Веделик" Марге Лааст и Свет-Эрик Стамберг. Фотограф – Ли Лестберг. Творческие коллективы были образованы в Хельсинки и Турку. Выставка снабжена пояснительным текстом на четырех языках – эстонском, русском, английском и финском.

Выставка в туннеле площади Вабадузе будет открыта до 14 мая, после чего отправится в Финляндию.

С работами можно ознакомиться на сайте Месячника благоустройства.