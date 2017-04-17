Прийта Тообала поймали за рулем в нетрезвом виде

В воскресенье полиция во время проверки на дорогах установила, что бывший депутат Рийгикогу от Центристской партии Прийт Тообал сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в Вильянди в первой половине дня в воскресенье, сообщила в понедельник газета Sakala.

Тообал выразил сожаление и попросил прощения за случившееся. По его словам, алкометр показал содержание алкоголя в крови 0,34 мг на литр и речь идет об остаточных симптомах. Бывший политик сообщил, что он употреблял алкоголь накануне вечером, а садясь на следующее утро за руль в Тарту, счел себя достаточно трезвым.

Полиция пока не сообщила, какое наказание будет назначено Тообалу, который утверждает, что ранее никогда не задерживался за рулем в нетрезвом виде.