ОБСЕ: референдум в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы

Референдум по внесению поправок в конституцию Турции не соответствовал стандартам Совета Европы.

Об этом заявили в понедельник в миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передает ТАСС.

"В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Правовая основа не отвечала требованиям проведения подлинного и демократического процесса", - говорится в заявлении миссии наблюдателей.

На референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99% бюллетеней за пакет поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Две главные оппозиционные партии Турции заявили, что намерены оспорить результаты референдума.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан призвали Анкару искать пути к достижению согласия в стране. Со своей стороны генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал турецкие власти обеспечить независимость правосудия и верховенство закона.

В Кремле между тем призвали с уважением относиться к выбору Турции. "Прошедший референдум — это абсолютно суверенное дело Турецкой Республики. Мы считаем, что все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.